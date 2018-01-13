جمهورية شبين يضم لاعبي كفر الشيخ ودمنهور

تعاقد نادي جمهورية جمهورية شبين برئاسة أحمد الخشن، مع أمير قيصر لاعب وسط كفرالشيخ، لمدة ستة أشهر ، في صفقة إنتقال حر.

ووقع اللاعب علي عقود إنتقاله لجمهورية شبين في حضور محمد حامد وكيل اللاعب وياسر رضوان المدير الفني للفريق، وياسر سعفان مدير الكرة.





ويذكر أن قيصر لعب من قبل أندية الرجاء وطلائع الجيش والأسيوطي قبل أن ينتقل لكفرالشيخ في بداية الموسم الحالي .





كما إنتقل اللاعب أحمد بسيوني "دكة" صانع ألعاب فريق دمنهور لنادي جمهورية شبين حتى نهاية الموسم الحالي، وسبق لدكة اللعب في صيد المحلة،والبلدية،والمالية، والمنصورة، دمنهور.