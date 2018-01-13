رئيس جمعية المراسلين الأجانب: الصحافة المصرية جيدة.. ولكن

قال فولكهارد فيندفور، رئيس جمعية المراسلين الأجانب بالقاهرة، إن الجمعية لا تقبل بعضوية أي صحفى أجنبي إلا اذا كان معتمدًا من الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.



وأضاف "فيندفور"، خلال لقائه ببرنامج "مواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هناك الكثير المحللين المصريين رائعين ولكن أصواتهم لا تخرج إلى الخارج ويجب علاج هذا الأمر لإيصال أصواتهم للخارج، مشيرًا إلى أنه يجب ترجمة العديد من المقالات والتحليلات فى الصحافة المصرية ونقلها إلى وسائل الإعلام العالمية.