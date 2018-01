منافسة شرسة بفريق تامر علي أغنية "You are the one that i want"

اختار الفنان تامر حسني، ثلاثة مواهب من فريقه في برنامج المواهب The Voice KIDS وهم تاليا، أدم، وليا، وجمعهم في أغنية "You are the one that i want".





وأشعل الثلاثي المسرح وسط هتافات وصيحات الجمهور، وأثنت لجنة التحكيم علي أدائهم الرائع.





وأكد تامر حسني، صعوبة الاختيار ولكنه استقر على اختيار آدم، للصعود معه لمرحلة العروض المباشرة.