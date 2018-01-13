منافسة شرسة بفريق تامر علي أغنية "You are the one that i want"
السبت 13/يناير/2018 - 11:15 م
نور طلعت
اختار الفنان تامر حسني، ثلاثة مواهب من فريقه في برنامج المواهب The Voice KIDS وهم تاليا، أدم، وليا، وجمعهم في أغنية "You are the one that i want".
وأشعل الثلاثي المسرح وسط هتافات وصيحات الجمهور، وأثنت لجنة التحكيم علي أدائهم الرائع.
وأكد تامر حسني، صعوبة الاختيار ولكنه استقر على اختيار آدم، للصعود معه لمرحلة العروض المباشرة.
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