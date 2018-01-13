وكيل "شباب دمياط" يتلقى مقترحات تعديل لوائح الأندية والمراكز

ترأس وفيق اللبان، وكيل مديرية الشباب والرياضة بدمياط، أولى جلسات الحوار المجتمعي مع أعضاء مراكز الشباب وممثلي الهيئات الشبابية، لعرض مقترحات تعديل لوائح مراكز الشباب والأندية الرياضية قبل رفعها إلى وزارة الشباب والرياضة.



