وكيل "شباب دمياط" يتلقى مقترحات تعديل لوائح الأندية والمراكز
السبت 13/يناير/2018 - 11:18 م
ترأس وفيق اللبان، وكيل مديرية الشباب والرياضة بدمياط، أولى جلسات الحوار المجتمعي مع أعضاء مراكز الشباب وممثلي الهيئات الشبابية، لعرض مقترحات تعديل لوائح مراكز الشباب والأندية الرياضية قبل رفعها إلى وزارة الشباب والرياضة.
شملت الجلسة توزيع استبيان ورقي على الحاضرين وشرح أهم بنود لوائح مراكز الشباب وبعض التعديلات المقترحة والإستماع لمقترحات الأهالي والشباب وتدوينها ومن ثم تم جمع كراسات الإستبيان لتفريغها وعرضها يوم الأربعاء القادم بنادي دمياط الرياضي.