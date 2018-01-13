فريد الديب يكشف عن صاحب إشاعة امتلاك مبارك 70 مليار جنيه



وأشار "الديب"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إلى أن الدكتور محمد محسوب ساهم في نشر تلك الشائعة، مؤكدا أن التحقيقات أثبت أن كل ما أثير حول مبارك كانت شائعات.



كشف المحامي فريد الديب، أن المفكر السياسي الدكتور حسام عيسى، هو من نشر شائعة امتلاك الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، 70 مليار جنيه.