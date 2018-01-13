محافظة القاهرة: وضعنا علامات استرشادية للوصول لدير سمعان كحل مؤقت

علق اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، على تدهور الطريق المؤدي لدير سمعان الخراز بالمقطم، قائلاً: "دخلنا المياه وعملنا أعمدة نور"، كما تم وضع علامات استرشاديه من أجل الوصول إلى الدير.



وأضاف "أيمن"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "dmc"، أن تلك العلامات الاسترشادية تُعد حل مؤقت، مطالبًا القائمين على الدير بإرسال رسومات النفق التي تم اقتراحه من أجل تغيير مدخل الدير.



وتابع: "الدير عاوز طريق بديل وإحنا عاوزين الرسومات عشان ندرسها بس، ونحن جميعا نعلم قدر الدير وأهميته".

