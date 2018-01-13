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براءة ماهينور المصري وآخرين في قضية التظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود

السبت 13/يناير/2018 - 11:15 م
براءة ماهينور المصري وآخرين في قضية التظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود
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دينا حسن- محمد رجب
 
حكمت محكمة جنح مستأنف شرق المنتزه بالإسكندرية، مساء يوم السبت، ببراءة ماهينور المصري ومعتصم مدحت الذين كانت قد حُكم عليهما في أول درجة أمام محكمة الجنح بالحبس لمدة سنتين فى جلسة 30 ديسمبر حضوريًا،  وغيابيا لمدة ثلاث سنوات فى حق وليد العماري وأسماء نعيم وزياد أبو الفضل.

وكانت الاتهامات الموجهة إليهم هي التجمهر والتظاهر والبلطجة واستعراض القوه وقطع الطريق وتعطيل المواصلات ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام وذلك بتنظيمهم وقفه أمام أكاديمية ميامي ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
المزيد عن: محافظات تعطيل المواصلات اتفاقية ترسيم الحدود أخبار مصر
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