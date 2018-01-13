براءة ماهينور المصري وآخرين في قضية التظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود

حكمت محكمة جنح مستأنف شرق المنتزه بالإسكندرية، مساء يوم السبت، ببراءة ماهينور المصري ومعتصم مدحت الذين كانت قد حُكم عليهما في أول درجة أمام محكمة الجنح بالحبس لمدة سنتين فى جلسة 30 ديسمبر حضوريًا، وغيابيا لمدة ثلاث سنوات فى حق وليد العماري وأسماء نعيم وزياد أبو الفضل.



