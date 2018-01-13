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المركز الروسي للمصالحة في سوريا يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في الغوطة الشرقية

السبت 13/يناير/2018 - 11:13 م
المركز الروسي للمصالحة في سوريا يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في الغوطة الشرقية
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وكالات
 
دعا المركز الروسي للمصالحة في سوريا إلى وقف الأعمال العدائية في الغوطة الشرقية، وطالب بالعودة إلى مواقع مناطق خفض التصعيد.

دعا المركز الروسي للمصالحة بين أطرف النزاع في سوريا، اليوم السبت 13 يناير، إلى وقف الأعمال العدائية في الغوطة الشرقية وانسحاب الأطراف المتحاربة لمناطق خفض التصعيد.

وقال المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية في بيان: "التزاما بأحكام مذكرة تأسيس مناطق خفض التصعيد في الجمهورية العربية السورية، يدعو المركز الروسي للمصالحة كافة أطراف النزاع في الغوطة الشرقية إلى وقف الأعمال العدائية".

وأضاف البيان: "يجب عودة كافة التشكيلات المسلحة إلى مواقعها ضمن حدود منطقة خفض التصعيد".
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