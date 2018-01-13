تعرفي على أسرار جمال ورشاقة جينيفر لورانس

تتمتع النجمة العالمية جينيفر لورانس بقدر عال من الجمال الطبيعي.





تعد جينيفر لورانس أيقونة من أيقونات الجمال والأنوثة والجاذبية، حيث أنها جذبت الكثير من الأنظار إليها و لاقت إعجاب الملايين. تبلغ جينيفر من العمر 33 عامًا و تتمتع بعينين ساحرتين، وبشرة نضرة ومتألقة. هذا إلى جانب قوامها الرشيق والممشوق. استطعنا عزيزتي المرأة أن نغوص في حياة الجميلة جينيفر ونتعرف على أسرار أنوثتها والخطوات اليومية التي تتبعها للحفاظ على جمالها، فتابعي المقال وتعرفي أكثر على هذه الأسرار من نجمة هوليوود!





سر جمال بشرة وجه جينيفر لورانس

تتمتع النجمة الشهيرة جينيفر لورانس، ببشرة نضرة ومتألقة تظهر جمالها بشكل طبيعي. لكن، ما سر جمال هذه البشرة الناعمة؟





تتناول جينيفر حليب جوز الهند بإستمرار لكي تحافظ على رطوبة بشرتها ومنحها إطلالة جذابة و رائعة. كما تحرص على تقشير البشرة مرتين بالإسبوع. تعتمد في تقشير بشرتها على مقشر البشرة St.Ives Apricot Scrub، نظرًا لدوره في فتح المسام التي يصعب الوصول إليها وتنظيفها والتخلص من خلايا الجلد الميتة. من أسرار جمال بشرتها أيضاً انتظامها في ساعات نومها، وحرصها على أخذ قسط كافٍ من النوم خلال الليل، ولهذا دور فعال في إشراقة ونضارة بشرتها.





سر جمال بشرة جسم جينيفر لورانس

أما جمال بشرة جسم الفنانة جينيفر لورانس، فيعود بشكل أساسي على تغذية بشرة الجسم بطريقة طبيعية للغاية، و هي كثرة شرب الماء بشكل يومي.





تستخدم أيضًا الأملاح العضوية الخاصة بالإستحمام: كغسول ومطهر و منقي للبشرة من السموم، هذا الى جانب دوره في إزالة الأوساخ والعرق. تقوم هذه الأملاح العضوية أيضاً بمعالجة تهيج الجلد و الطفح الجلدي ولدغات الحشرات، وبالتالي يمنح بشرة الجسم النعومة والنضارة المرغوبة. هذا بالإضافة إلى دور تلك الأملاح العضوية في تجميل منطقة العنق والرقبة، والتخلص من اسمرارها بشكل طبيعي. هي أيضاً تساعد على تخفيف حدة التوتر بشكل كبير وتقضي بدورها على آلام العظام، والتهابات المفاصل.





سر رشاقة جينيفر لورانس

يكمن سر رشاقة ولياقة النجمة جينيفر لورانس في تناولها لجميع الأطعمة التي تخطر ببالها، وتكره اتباع نظام غذائي بشكل يومي. و مع ذلك، فهي لديها جسم رشيق وخالي من الدهون. فما السر بذلك؟





السر هو ممارستها للرياضة بشكل منتظم لأنها قادرة على إذابة الدهون التي تكتسبها بشكل سريع وفعال. فهي تتناول البيتزا والبطاطس المقلية في كثير من الأحيان، لكنها تكثر أيضًا من تناول الخضراوات والفواكه لكي تتجنب التعرض للإصابة ببعض الأمراض نتيجة سوء التغذية. تحرص جينيفر على حرق الدهون المكتسبة من خلال المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية. إذاً، هذه النجمة تتناول كمية معينة من السعرات الحرارية، وفي نفس الوقت تقوم بحرقها، وهذا هو سر رشاقتها!





أسرار صحة وأنوثة جينيفر لورانس

من خلال اطلاعنا على أسرار جمالها، وجدنا أنها لا تستطيع الاستغناء عن تناول الشوكولاتة الداكنة بشكل يومي!





هذا يساعدها على حرق الدهون المتراكمة، ويمنعها من اللجوء إلى التدخين. ليس هذا فقط، بل أن الشوكولاتة الداكنة تساعدها كثيراً في التخلص من مشاعر التوتر، والقلق اللذان تتعرض لهما عادة. كما أنها تحرص على تناول الهليون لمكافحة الإنتفاخ، وتمارس تمارين اليوغا والبيلاتس على حد سواء للحفاظ على الليونة. وهي أيضاً تفضل تناول شاي البابونج الذي يساعدها على تهدئة أعصابها، وشاي الهندباء للتخلص من السموم والجراثيم وتنقية الدم.





أسرار هدوء جينفر لورانس

ينصح مدرب جينيفر لورانس الرياضي دالتون وونج بضرورة ممارسة تمارين الرياضة بالmini band بالإضافة إلى تمارين اليوجا من أجل الحفاظ على مستوى هدوئهم بشكل عام.



