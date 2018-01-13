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4 أسباب تكتب نهاية شريف إكرامي في الأهلي

السبت 13/يناير/2018 - 11:07 م
4 أسباب تكتب نهاية شريف إكرامي في الأهلي
شريف إكرامي
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عمرو مصطفى
 

تحول شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي إلى أسير دكة البدلاء منذ خسارة الفريق الأحمر لبطولة دوري أبطال إفريقيا على يد الوداد المغربي.

 

وخرج إكرامي من حسابات المدير الفني حسام البدري منذ انتهاء البطولة، بسبب الأخطاء الكارثية التي وقع فيها، بالإضافة إلى غضب جماهير القلعة من الحارس بعد التغاضي عن أخطائه المتكررة أكثر من مرة خاصة في مباراة الترجي التونسي بدوري الأبطال.

 

وما يعجل برحيل إكرامي أو يكتب نهايته داخل القلعة الحمراء 4 أسباب نستعرضها في السطور القادمة.

 

تألق الشناوي

منح حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي قبلة الحياة للحارس البديل محمد الشناوي عقب تكرار أخطاء شريف إكرامي ووجود حالة من الغضب الجماهير تجاه الأخير.

 

وتألق الشناوي في المباريات التي شارك بها مع الأهلي في الدوري الممتاز منذ نهاية البطولة الإفريقية، وقدم مردودا فنيا قويا، خاصة في المباريات المهمة أمام المصري والإسماعيلي والزمالك حتى أصبح الحارس رقم واحد في النادي الأحمر حالياً وعن جدارة وتفوق واضح عن زميله إكرامي.

 

رفض تجديد عقده

ما يزيد من صعوبة بقاء إكرامي في الأهلي ويجعله طي النسيان، هو رفض لجنة الكرة والجهاز الفني بقيادة حسام البدري المدير الفني تجديد عقد الحارس الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

 

ويرفض البدري بالاتفاق مع اللجنة بقاء إكرامي مع الفريق الأحمر لتكرار أخطائه، بالإضافة إلى منحه الفرصة كاملة على حساب الشناوي الذي تحول للحارس الأول حالياً.

 

تخلي البدري

لم يعد حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي متحمساً لبقاء إكرامي في الفريق أو مشاركته من جديد في المباريات مما يزيد من صعوبة استمرار الحارس بالقلعة الحمراء.

 

البدري منح لجنة الكرة الضوء الأخضر برحيل إكرامي في يناير الجاري والاحتراف في الدوريات العربية أو غيرها في الفترة القادمة.

 

حارس إنبي

من أهم الأسباب التي تعني أن إكرامي سيكون خارج الأهلي عاجلاً أم أجلاً دخول الأهلي في مفاوضات مع علي لطفي حارس إنبي للتعاقد معه.

 

ومن الأرجح أن يكون حارس الفريق البترولي في حال إتمام الصفقة البديل الجاهز للحارس محمد الشناوي وهو ما لن يقبل به إكرامي بتراجع ترتيبه إلى المركز الثالث أو الرابع بعد أحمد عادل عبد المنعم.

 

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