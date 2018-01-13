تامر حسني يختار "أشرقت" للمنافسة بالعروض المباشرة في The Voice KIDS (صور)
السبت 13/يناير/2018 - 11:08 م
نور طلعت
جمع الفنان تامر حسني، بين ثلاثة مواهب من فريقه لخوض أولى مرحلة المواجهة وهم أشرقت، محمد أسامة، ونينار، حيث أدوا سويًا أغنية " ياللي تعبنا سنين في هواه" التي اختارها لهم تامر حسني، وذلك على مسرح برنامج المواهب "The Voice KIDS" وبهدوء وثقة تألق الثلاثي حيث وصل إحساسهم إلى الجمهور الذي تفاعل معهم ولجنة التحكيم التي أثنت على آدائهم.
واختار تامر، "أشرقت" لينافس بها في العروض المباشرة من البرنامج.
"The Voice KIDS" يعرض كل سبت عبر فضائية MBC في تمام الثامنة والنصف مساء.
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