تامر حسني يختار "أشرقت" للمنافسة بالعروض المباشرة في The Voice KIDS (صور)

جمع الفنان تامر حسني، بين ثلاثة مواهب من فريقه لخوض أولى مرحلة المواجهة وهم أشرقت، محمد أسامة، ونينار، حيث أدوا سويًا أغنية " ياللي تعبنا سنين في هواه" التي اختارها لهم تامر حسني، وذلك على مسرح برنامج المواهب "The Voice KIDS" وبهدوء وثقة تألق الثلاثي حيث وصل إحساسهم إلى الجمهور الذي تفاعل معهم ولجنة التحكيم التي أثنت على آدائهم.



