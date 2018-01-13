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فريد الديب: "مبارك صبر كثيرًا.. والعادلي ظُلم"

السبت 13/يناير/2018 - 11:09 م
فريد الديب: مبارك صبر كثيرًا.. والعادلي ظُلم
حسني مبارك
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هدى عبدالرازق
 
وجه المحامي فريد الديب، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلاً: "ربنا يوفقك"، مؤكدا أن الرئيس الأسبق حسني مبارك صبر كثيرًا على ما تعرض له، مضيفا مخاطبًا مبارك: "ربنا يزيدك صبر على صبرك".

وأشار "الديب"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إلى أن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ظُلم كثيرا، مشيدًا بالسيدة سوزان مبارك، قائلا: "ست محترمة، وكل ما أثير حولها كذب".

واضاف أن مصير الرئيس الأسبق محمد مرسي معلق حاليا بين يدى الله والمحكمة.
المزيد عن: فريد الديب حسني مبارك اللواء حبيب العادلى السيسي التوك شو
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