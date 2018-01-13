بنتلي تكشف عن سيارتها "بنتايجا" بمحرك V8 وقوة 550 حصان
السبت 13/يناير/2018 - 11:06 م
كشفت بنتلي عن بنتايجا بخيار جديد من المحركات القوية والاقتصادية لتصبح الـSUV الفاخرة مناسبة لشريحة أكبر من الأذواق، ولتكون أفضل من ناحية بيئية أيضاً.
لن تختلف بنتايجا V8 كثيراً عن أي بنتايجا أخرى حيث ستأتي بنفس المستوى من الفخامة ومن الخيارات التي لا تنتهي، ولكنها ستحصل على بعض التمييزات التصميمية في الواجهة حيث تخلت عن الكروم الكثيف لصالح التطعيمات الرياضية السوداء، أما أبرز ما يميز أي سيارة بنتلي بمحرك V8 فهو مخارج العادم، وليست بنتايجا V8 استثناءً.
لا يكتمل الحديث عن بنتايجا V8 إلا بمعرفة مواصفات المحرك الذي يأتي بسعة 4.0 لتر وبتيربو ثنائي ليطلق قوة 550 حصان وعزم 770 نيوتن-متر، وهو نفس محرك بورش كايين تيربو، غير أن بنتايجا V8 وبسبب الوزن الأثقل فهي أقل أداءً بشكل طفيف من كايين تيربو حيث تستغرق 4.5 ثوان لتسارع 0-100 كم/س، ومع ذلك يظل الرقم مذهلاً قياساً على حجم السيارة. وفي نفس الوقت تتفوق بنتايجا V8 في السرعة القصوى على كايين تيربو بتحقيق 290 كم/س. وبالنسبة لاستهلاك الوقود فإن بنتايجا V8 تستهلك فقط 11.4 لتر/100 كم ويمكنها فطع ما يصل إلى 746 كم بالخزان الواحد.
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