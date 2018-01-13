بنتلي تكشف عن سيارتها "بنتايجا" بمحرك V8 وقوة 550 حصان

كشفت بنتلي عن بنتايجا بخيار جديد من المحركات القوية والاقتصادية لتصبح الـSUV الفاخرة مناسبة لشريحة أكبر من الأذواق، ولتكون أفضل من ناحية بيئية أيضاً.





لن تختلف بنتايجا V8 كثيراً عن أي بنتايجا أخرى حيث ستأتي بنفس المستوى من الفخامة ومن الخيارات التي لا تنتهي، ولكنها ستحصل على بعض التمييزات التصميمية في الواجهة حيث تخلت عن الكروم الكثيف لصالح التطعيمات الرياضية السوداء، أما أبرز ما يميز أي سيارة بنتلي بمحرك V8 فهو مخارج العادم، وليست بنتايجا V8 استثناءً.



