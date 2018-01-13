مرشح محتمل للرئاسة عن ترشحه: "عايز احرج اللي بيقولوا الانتخابات تمثيلية"

قال المهندس محمد عبد القادر محمد، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن ترشحه للرئاسة لكونه لديه فكرة أساسية تتمثل في الحث على المشاركة في العملية السياسية وفقًا لما هو متاح، معقبًا: "في قانون يمنع التظاهر بدون الحصول على ترخيص، لكن الدولة لن تمنعني من الترشح حال توافر شروط الترشح لدي، وترشحي لتوصيل فكرة المشاركة، وأني أنا مش نكره وأنا موجود".





وأضاف "محمد"، خلال حواره مع الشيخ مظهر شاهين ببرنامج "الشارع المصري" عبر فضائية "الصحة والجمال"، اليوم السبت، "أنا شايف نفسي أني مؤهل للترشح، ومش فارق معايا أنجح ولا اسقط، لكن هدفي حث الناس على المشاركة في العملية الانتخابية، وأن يتعلم المواطن الإيجابية".





وتابع، أن البعض يري أن الانتخابات القادمة ستكون تمثيلية، وسيتم تزويرها، معقبًا: "أنا رايح أحرجهم"، منوهًا إلى أنه ليس لديه إمكانية للحصول على توكيلات من 25 ألف مواطن، أو تزكية 25 نائب بالبرلمان.



