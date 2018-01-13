برلمانية تطالب بتغيير اسم منطقة "الزرايب".. وإدراج دير سمعان في الخريطة السياحية

قالت منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة منشية ناصر، إنها طالبت بإدراج دير سمعان الخراز بالمقطم ضمن الخريطة السياحية في المزارات، موضحة أن الدير أيقونة من الجمال حيث إنه منحوت في الجبل وهناك رسومات في قمة الروعة على الجدران.



وأضافت "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "dmc"، أن أي دولة في العالم بها هذه الأشكال الجميلة تضعها في أولويات الاهتمام بها، مؤكدة أن المنطقة الموجود بها الدير تُسمى "الزرايب"، مطالبة محافظ القاهرة بتغيير الاسم.



وأشارت إلى أن الشارع المؤدي للدير ليس به صرف صحي، وبالتالي هناك "طرنشات"، لذا ترفض الاتوبيسات السياحية الدخول في هذا المكان وتنتظر بعيدًا بينما يقوم السائحين بالمشي على الأقدام حتى الدير.

