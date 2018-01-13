LXORY تكشف عن أول شاحن "Lightning" لاسلكي بمعيار Qi

لا تعتبر شركة LXORY من الشركات الكبرى في مجال الشحن اللاسلكي؛ لكنهم تمكنوا من أن يكونوا أول من يُصدر شاحن لاسلكي بمدخل لكابلات آبل من نوع Lightning.





أغلب الشواحن الأخرى الموجودة تستخدم أما منفذ MicroUSB، USB-S أو منفذ خاص بالشركة لتمرير الطاقة من مقبس بالجدار إلى لوحة الشحن. لكن لوحة الشحن LXORY Dual Wireless Charging Pad الجديدة من LXORY توفر مدخلات لموصلات شركة آبل الخاصة. وهذا يعني أنك لن تضطر إلى تغيير الكابلات إذا كنت تتنقل بين الخيارات السلكية واللاسلكية لشحن الآيفون.





بالإضافة إلى أن لوحة شحن LXORY هي أول لوحة شحن Lightning فهي توفر أيضًا مدخلات MicroUSB وUSB-C؛ لذا فبغض النظر عن كابل الشحن على مكتبك سيكون بإمكانك توصيل لوحة LXORY فورًا وبدأ الشحن. يمكن للوحة شحن حتى جهازين من الأجهزة التي تدعم الشحن بمعيار Qi، وهي تحتوي أيضًا على منفذ USB-A لتوصيل كابل آخر للشحن السلكي.





مع لوحة LXORY ستحتاج لتوفير مقبس الجدار الخاص بك حيث لا يوجد واحد بالعلبة، أيضًا فإن لوحة LXORY تدعم فقط مخرج 5 وات لكل لوحة شحن لذا فلن تكون قادر على الاستفادة من ميزات الشحن السريع في آبل أو سامسونج والتي تحتاج إلى مخرج 7.5 وات و9 وات على التوالي. وفي حين تدعم لوحة LXORY مدخلات Lightning فإنه لم يتم تصديقها كمنتج Lightning رسمي من خلال برنامج شركة MFi في آبل، وهو ما يجعلنا نشك في جودة وسهولة استخدام المنتج.



