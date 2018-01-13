قبل كوتينيو.. 10 أندية باعت نجومها فحققت أرباحا كبيرة "زيدان ورونالدو ونيمار" الأبرز

نجح نادي ليفربول الإنجليزي في تحقيق أرباح كبيرة بعد بيع نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة الإسباني، رغم تأثيره فنيا على الفريق.

ليفربول حقق ربحا كبيرا بعد شراء كوتينيو من إنتر الإيطالي في عام 2013 مقابل 8,5 مليون جنيه إسترليني فقط، ليرحل بعد بخمسة أعوام مقابل 145 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى لاعب في التاريخ خلف مواطنه نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة السابق.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن أكثر 10 أندية حققت أرباحا كبيرة بعد بيع نجومها، باستثناء انتقالات اللاعبين الشباب كالتالي:

1- برشلونة 2017.. نيمار

انتقل من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة مقابل 49 مليون جنيه إسترليني في عام 2013 ثم انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 مقابل 198 مليون جنيه إسترليني، بمعدل ربح 149 مليون جنيه إسترليني، بعدما قضى أربعة مواسم مع برشلونة الإسباني.

2- ليفربول 2018.. كوتينيو

انتقل من إنتر ميلان الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 8.5 مليون استرليني في 2013، ثم انتقل من ليفربول إلى برشلونة الإسباني مقابل 145 مليون استرليني في 2018، بمعدل ربح 136.5 مليون استرليني بعد 5 مواسم قضاها مع الريدز.

3- يوفنتوس 2016.. بوجبا

انتقل بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى يوفنتوس الإيطالي مجانا في 2012، ثم انتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 89 مليون جنيه إسترليني في 2016، بمعدل ربح 89 مليون جنيه إسترليني، بعد 4 مواسم قضاها مع السيدة العجوز.

4- دورتموند 2017.. عثمان ديمبيلي

انتقل ديمبيلي من رين الفرنسي إلى بروسيا دورتموند الألماني مقابل 13.5 مليون جنيه إسترليني في 2016، ثم انتقل من دورتموند إلى برشلونة الإسباني مقابل 94.5مليون إسترليني في 2017، بمعدل ربح 81 مليون جنيه إسترليني بعد موسم وحيد قضاه مع دورتموند الألماني.

5- توتنهام 2013.. جاريث بيل

انتقل بيل من ساوثهامبتون إلى توتنهام مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني في 2007، ثم انتقل من توتنهام إلى ريال مدريد مقابل 86 مليون جنيه إسترليني في 2013 بمعدل ربح 76 مليون جنيه إسترليني بعد 7 مواسم قضاها مع السبيرز.

6- مانشستر يونايتد 2009.. كريستيانو رونالدو

انتقل رونالدو من سبورتينج لشبونة البرتغالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 17 مليون جنيه إسترليني في 2003، ثم انتقل من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 80 مليون جنيه إسترليني في 2009، بمعدل ربح 63 مليون جنيه إسترليني بعد 6 مواسم قضاها الدون مع اليونايتد.

7- ساوثهامبتون 2018.. فان ديك

انتقل فان ديك من سيلتك الاسكتلندي إلى ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 13 مليون جنيه إسترليني في 2015، ثم انتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في 2018 بمعدل ربح 62 مليون جنيه إسترليني بعد موسمين ونصف قضاهما مع ساوثهامبتون.

8- ليفربول 2014.. لويس سواريز

انتقل سواريز من أياكس الهولندي إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 22.8 مليون جنيه استرليني في 2011، ثم انتقل من ليفربول إلى برشلونة الإسباني مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في 2014، بمعدل ربح 52.2 مليون جنيه إسترليني بعد 3 مواسم ونصف قضاها مع الريدز.

9- يوفنتوس 2001.. زين الدين زيدان

انتقل زيدان من بوردو الفرنسي إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني في 1996، ثم انتقل من يوفنتوس إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 48 مليون جنيه إسترليني في 2001، بمعدل ربح 45 مليون جنيه إسترليني بعد 5 مواسم قضاها مع السيدة العجوز.

10- إيفرتون 2017.. لوكاكو

انتقل روميلو لوكاكو من تشيلسي إلى إيفرتون الإنجليزيين مقابل 28 مليون جنيه إسترليني في 2014، ثم انتقل من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد الإنجليزيين مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في 2017، بمعدل ربح 40 مليون جنيه إسترليني بعد 3 مواسم قضاها مع إيفرتون.