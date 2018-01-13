ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)

السبت 13/يناير/2018 - 11:01 م
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان what happens (صور)
أحمد السقا
طباعة
يارا أحمد ، تصوير: عبدالحافظ حمدي
 
كرمت إدارة مهرجان "وات هابنز" عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي، خلال الحفل المقام حاليا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد آخر وكبير من النجوم على رأسهم أمير كرارة، وطارق لطفي، والمخرج ماندو العدل، ومحمد عز، ووائل عبد العزيز، وعدد اخر وكبير من نجوم الفن.
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن اخبار whathappens what happens
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
أفضل مسلسل عُرض خارج الموسم الرمضاني من وجهة نظرك؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
فيتنام
-
x
10:00
-
أستراليا
سوريا
-
x
13:30
-
كوريا الجنوبية
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
-
x
17:05
-
الإتفاق
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
13:00
-
سيلتا فيجو
ديبورتيفو ألافيس
-
x
17:15
-
إشبيلية
إسبانيول
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
ريال سوسييداد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الألماني
كولن
-
x
16:30
-
بوروسيا مونشنجلادباخ
بوروسيا دورتموند
-
x
19:00
-
فولفسبورج
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
16:00
-
تولوز
ليون
-
x
18:00
-
أنجيه
نانت
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الدوري البرتغالي الممتاز
بوافيستا
-
x
18:00
-
بورتيمونينسي
تونديلا
-
x
18:00
-
فييرينسي
بيلينينسيش
-
x
20:00
-
ريو آفي
سبورتينج لشبونة
-
x
22:15
-
ديسبورتيفو أفيس
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
15:30
-
آرسنال
ليفربول
-
x
18:00
-
مانشستر سيتي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
بتروجيت
-
x
14:30
-
الداخلية
سموحة
-
x
17:00
-
إنبي
الزمالك
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
دوري جنوب إفريقيا
تشيبا يونايتد
-
x
15:30
-
بيدفيست ويتس
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
حسنية أكادير
-
x
14:00
-
شباب الريف الحسيمي
الكوكب المراكشي
-
x
14:00
-
الراسينغ البيضاوي
الفتح الرباطي
-
x
14:00
-
الوداد الرياضي
الرجاء الرياضي
-
x
14:00
-
أولمبيك خريبكة
أولمبيك آسفي
-
x
14:00
-
المغرب التطواني
شباب أطلس خنيفرة
-
x
14:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
-
x
14:00
-
نهضة بركان
سريع وادي زم
-
x
14:00
-
الجيش الملكي
الدوري اليوناني
اتروميتوس
-
x
17:15
-
بانياتوليكوس
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/14/2018 12:42:08 AM