تكريم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي في مهرجان "what happens" (صور)

كرمت إدارة مهرجان "وات هابنز" عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد السقا ودرة وعزت أبوعوف وخالد الصاوي، خلال الحفل المقام حاليا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





ومن المقرر أن يتم تكريم عدد آخر وكبير من النجوم على رأسهم أمير كرارة، وطارق لطفي، والمخرج ماندو العدل، ومحمد عز، ووائل عبد العزيز، وعدد اخر وكبير من نجوم الفن.