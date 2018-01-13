"الصحة": هناك 6 مليون طفل تسربوا من التعليم

قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة، إن 6 مليون طفل تسربوا من التعليم، لافتة إلى أنهم يعملوا على إعداد برامج لمحو الأمية.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، المذاع عبر فضائية "المحور" مساء السبت، أن معدلات إنجاب المرأة بدأت تنخفض في آخر 3 سنوات، موضحة أن المرأة العاملة تنجب عدد أطفال أقل من ربات المنازل.



ولفتت إلى أن كل 10 سيدات في مرسى مطروح ينجبن 49 طفلًا، مؤكدة أنه يجب توجيه المواطنين هناك للحد من هذه الأزمة، مشيرة إلى أن مقترح حرمان الطفل الثالث من الدعم غير دستوري.

