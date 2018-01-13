رد فريد أديب حال دعوته للمرافعة عن "مرسي"
السبت 13/يناير/2018 - 11:02 م
هدى عبدالرازق
قال المحامي فريد الديب، إنه يمكنه تولي الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، معقبا: "أجرؤ على الترافع عنه، ولكن ليس لدى رغبة".
وأشار "الديب"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إلى أنه عُرض عليه قضايا لرموز إخوانية، ولكنه كان يرفضها، مضيفا: "مش مقتنع أدافع عن حد منهم".
وأشار "الديب"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إلى أنه عُرض عليه قضايا لرموز إخوانية، ولكنه كان يرفضها، مضيفا: "مش مقتنع أدافع عن حد منهم".
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