معلومات مدهشة حول كوكب المريخ.. اكتشفها

هل تعلم لماذا سمي كوكب المريخ بالكوكب الأحمر؟ يرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة أكسيد الحديد بتربته، والتي تغطي مساحات شاسعة جداً منه، وهي التي تمنح كوكب المريخ ذلك اللون المائل للحُمرة الذي يتميز به، ويجعله يبدو في الصور الفضائية ككرة حمراء عملاقة تتلألأ وسط الظلام، كما إنّ العواصف التي تهب على سطح كوكب المريخ، تعصف بتلك الرمال والأتربة الكاسية لسطحه، فتصنع حوله هالة حمراء من الأتربة الغنية بعنصر أكسيد الحديد أحمر اللون.