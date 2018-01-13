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البيت الأبيض يصدر بيانا عن الحالة الصحية لـ"ترامب"

السبت 13/يناير/2018 - 11:16 ص
البيت الأبيض يصدر بيانا عن الحالة الصحية لـترامب
دونالد ترامب- أرشيفية
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ترجمة- دينا قدري
 
أصدر البيت الأبيض مساء أمس الجمعة بيانًا أكد فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (71 عامًا) في حالة صحية ممتازة، عقب أول زيارة طبية منذ وصوله إلى الحكم منذ عام تقريبًا.

وصرح الطبيب روني جاكسون: "الزيارة الطبية للرئيس اليوم في مستشفى والتر ريد الوطني العسكري جرت جيدًا بشكل غير عادي. الرئيس في حالة صحية ممتازة وأتطلع" إلى إخبار المواطنين يوم الثلاثاء.

يُذكر أن الطبيب جاكسون كان مسؤولًا في الماضي عن الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.

المزيد عن: دونالد ترامب باراك اوباما الرئيس الامريكي الحالة الصحية لترامب البيت الابيض
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