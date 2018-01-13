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تيلرسون و الجبير يبحثان العمل المشترك في مكافحة الإرهاب

السبت 13/يناير/2018 - 11:08 ص
تيلرسون و الجبير يبحثان العمل المشترك في مكافحة الإرهاب
عادل الجبير
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الفجر السعودي
 

بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف.

 

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عبر حسابها على موقع "تويتر" أن "وزير الخارجية عادل الجبير التقى بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون".

 

وأضاف حساب الوزارة أنه "عقدت جلسة مباحثات ثنائية تناولت الشراكة بين البلدين، والعمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم".

 

وأشار أن اللقاء حضره "الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة السعودية في واشنطن".

كان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قد قال أمس الجمعة قبيل لقاءه مع الجبير إنه "يتطلع لمباحثات مع نظيره السعودي بشأن الكثير من القضايا، خاصة في سوريا والصراع في اليمن واستقرار المنطقة ومحاربة الإرهاب"، حسبما نقلت وسائل إعلام سعودية.

 

المزيد عن: عادل الجبير تيلرسون العمل المشترك في مكافحة الإرهاب السعودية
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