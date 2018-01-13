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مصطفي شعبان يبدأ تصوير "أيوب" اليوم

السبت 13/يناير/2018 - 11:05 ص
مصطفي شعبان يبدأ تصوير أيوب اليوم
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الفجر الفني
 
يبدأ النجم مصطفى شعبان، تصوير المشاهد الأولى من مسلسله الجديد "أيوب" والمنتظر عرضه في رمضان المقبل، اليوم السبت. 

ويواصل المخرج أحمد صالح اختيار باقي الفنانين المشاركين بالعمل، فيما يستكمل المؤلف محمد سيد بشير كتابة حلقات المسلسل المتبقية.

مسلسل "أيوب" بطولة مصطفى شعبان، ميريهان حسين، هنا الزاهد، محمد لطفى، وتأليف محمد سيد بشير، إنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد صالح.

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