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دكرنس يواجه العمال والكهرباء مع الأمير في المظاليم

السبت 13/يناير/2018 - 10:54 ص
دكرنس يواجه العمال والكهرباء مع الأمير في المظاليم
القسم الثاني
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مصطفى الجندي
 
يقام 5 مباريات في الثانية والنصف من عصر اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدور الثاني بدوري القسم الثالث، حيث يلتقي في المجموعة السابعة "ب" دكرنس مع عمال المنصورة، وشيكو مع مياة الدقهلية.

ويخوض فريق شباب السنبلاوين مواجهة هامة مع نادي طلخا، بينما يحل الأمير ضيفاً على كهرباء طلخا، كما يلتقي ميت غمر مع شبان بداوي، ويحصل ميجا سبورت على راحة.

- ترتيب المجموعة السابعة "ب"

1- ميجا سبورت.. 32 نقطة

2- كهرباء طلخا.. 25 نقطة

3- دكرنس.. 22 نقطة

4- مياه الدقهلية.. 17 نقطة

5- شباب الأمير.. 17 نقطة

6- شيكو.. 17 نقطة

7- شبان بداوي.. 15 نقطة

8- عمال المنصورة.. 12 نقطة

9- ميت غمر.. 11 نقطة

10- شباب السنبلاوين.. 11 نقطة

11- طلخا.. 7 نقاط


المزيد عن: كهرباء طلخا دكرنس القسم الثاني العمال
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