أسعار الخضروات اليوم السبت 13/1/2018 بمحافظة الدقهلية

استقرت أسعار الخضروات بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت حيث سجل سعر كيلو الطماطم 2.5 جنيها، البطاطس 3.5 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 8 جنيهات، والليمون 10 جنيهات.



وبلغ سعر كيلو الكوسة 5جنيهات، الخيار 6 جنيهات، الثوم 10جنيها، الفلفل 10 جنيهات، الباذنجان 43 جنيهات، الفلفل الألوان 10 جنيهات، الفلفل البلدي 10 جنيهات، الجزر 2،5 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 7 جنيهات.



فيما بلغ سعر الباذنجان الرومي 4:5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 5جنيه، ووالبسلة 5 جنيهًا، والسبانخ بـ 4:5 جنيهًا، وبلغ سعر حزمة الخس جنيهان، وخس "كابوتشي" 4جنيهات، والفجل والجرجير الحزمة بجنيها واحد.



