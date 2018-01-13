ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أول رد من روسيا على قرارات ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني

السبت 13/يناير/2018 - 11:03 ص
أول رد من روسيا على قرارات ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني
سيرجي ريابكوف
طباعة
وكالات
 

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن موسكو تقيم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة عن مصير الاتفاقية النووية مع إيران كتصريحات سلبية جدا.

 

وقال ريابكوف لسبوتنيك: "نحن نقيم القرارات والتصريحات التي صدرت من واشنطن بالأمي بالسلبية للغاية، وتبرر لأسوأ توقعاتنا".

 

وأشار ريابكوف، إلى أن تمديد الرئيس الأميركي، نظام رفع العقوبات عن إيران لمدة 90 يوما، ليس إلا تجميلا، وقال في هذا الصدد: "حسب تقييمي حددت الولايات المتحدة توجها لكسر خطة العمل الشاملة المشتركة، وتمديد الرئيس للاستثناءات مع نظام العقوبات فترة محددة أخرى ليس إلا تجميلا، ولا يجب المبالغة في تقييم هذه الخطوة".

 

ودعا نائب وزير الخارجية الروسي المجتمع الدولي لتوحيد الجهود لحماية الاتفاقية مع إيران، مضيفا أن موسكو لا تفهم ما تعنيه الولايات المتحدة عندما تتحدث عن اتفاقية جديدة حول إيران بدلا عن خطة العمل الشاملة المشتركة وأكد أن الصفقة مع إيران غير قابلة للتصحيح وروسيا ستواجه محاولات تقويض الاتفاقية.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه يجب فرض عقوبات صارمة على إيران بسبب تصميمها وتجاربها لصواريخ بالستية.

 

المزيد عن: سيرجي ريابكوف روسيا ايران امريكا الاتفاق النووي الإيراني
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع ارتفاع نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
ماليزيا
1
x
10:00
1
الأردن
فلسطين
1
x
10:00
0
كوريا الشمالية
السعودية
-
x
13:30
-
العراق
تايلاند
-
x
13:30
-
اليابان
الدوري السعودي للمحترفين
الفيصلي
-
x
14:25
-
القادسية
الهلال
-
x
19:00
-
الاتحاد
دوري نجوم قطر
الريان
-
x
15:20
-
الخور
السد
-
x
17:30
-
المرخية
قطر
-
x
17:30
-
الدحيل
كأس الجزائر 2017
أمل بوسعادة
-
x
15:00
-
نادي مولودية الجزائر
إتحاد بسكرة
-
x
15:00
-
إتحاد الحراش
اتحاد البليدة
-
x
15:00
-
جمعية وهران
نجم تلاغمة
-
x
15:00
-
مولودية وهران
الشباب الرياضي لبلدية قايس
-
x
15:00
-
إتحاد بلعباس
شبيبة القبائل
-
x
17:00
-
شباب وادي رهيو
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
جيرونا
-
x
14:00
-
لاس بالماس
ريال مدريد
-
x
17:15
-
فياريال
إيبار
-
x
19:30
-
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
21:45
-
فالنسيا
الدوري الألماني
فيردر بريمن
-
x
16:30
-
هوفنهايم
آينتراخت فرانكفورت
-
x
16:30
-
فرايبورج
شتوتجارت
-
x
16:30
-
هيرتا برلين
هانوفر
-
x
16:30
-
ماينز
أوجسبورج
-
x
16:30
-
هامبورج
لايبزيج
-
x
19:30
-
شالكه
الدوري الفرنسي
رين
-
x
18:00
-
مارسيليا
تروا
-
x
21:00
-
بوردو
مونبلييه
-
x
21:00
-
موناكو
نيس
-
x
21:00
-
أميان
كان
-
x
21:00
-
ليل
ديجون
-
x
21:00
-
ميتز
الدوري البرتغالي الممتاز
باكوس دي فيريرا
-
x
20:15
-
ماريتيمو
سبورتنج براجا
-
x
22:30
-
بنفيكا
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:00
-
سوانزي سيتي
كريستال بالاس
-
x
17:00
-
بيرنلي
واتفورد
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
وست بروميتش ألبيون
-
x
17:00
-
برايتون
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
وست هام يونايتد
توتنهام هوتسبير
-
x
19:30
-
إيفرتون
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
مصر المقاصة
-
x
14:30
-
الأسيوطي سبورت
الرجاء
-
x
14:30
-
المقاولون العرب
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
النصر
-
x
19:30
-
طنطا‏
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/13/2018 12:23:06 PM