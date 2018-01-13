حكايات اليوم.. إسرائيل توافق على التحكيم بشأن مسألة طابا الأبرز





شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 13 يناير، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ إسرائيل توافق على التحكيم بشأن مسألة طابا.





تأسيس الدولة السعودية الثالثة

في مثل هذا اليوم 12 يناير من عام 1902م، انتصر عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في معركة الرياض ويعلن عن تأسيس الدولة السعودية الثالثة.





الدولة السعودية الثالثة تأسست في، على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود والذي تمكن من الاستيلاء على مدينة الرياض ليؤسس المملكة العربية السعودية.









مؤتمر القمة العربي في القاهرة

وفي مثل هذا اليوم 12 يناير من عام 1964م، القاهرة تستضيف مؤتمر القمة العربي الأول والذي استغرق أربعة أيام والذي تم بدعوة من الرئيس المصري جمال عبد الناصر لبحث التحركات الإسرائيلية على الجبهة السورية.





اعتقال حليمة نمر

فيما اعتقلت السلطات النمساوية حليمة نمر والتي يعتقد أنها المسؤولة المالية لحركة فتح/ المجلس الثوري التي يتزعمها صبري البنا/ أبو نضال وذلك بعدما حاولت سحب مبلغ كبير من حساب مصرفي مجمد في فيينا.





إسرائيل توافق على التحكيم بشأن مسألة طابا

كما وافقت إسرائيل على التحكيم بشأن مسألة طابا المختلف على سيادتها مع مصر، في 1986م، عقب حرب أكتوبر عقدت في ‏1979 اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي بموجبها بدأت إسرائيل انسحابها من سيناء.









شوقي ضيف

وولد الأديب والعالم اللغوي شوقي ضيف، في مثل هذا اليوم 12 يناير من عام1910م، في قرية اولاد حمام في محافظة دمياط شماليّ مصر.





ويعد "ضيف"، علامة من علامات الثقافة العربية، والرئيس السابق لمجمع اللغة العربية المصري.









بهاء طاهر

كما ولد الروائي بهاء طاهر، في مثل هذا اليوم 12 يناير من عام 1935م، وهو مؤلف روائي وقاص ومترجم مصري ينتمي إلى جيل الستينيات, منح الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2008 عن روايته واحة الغروب.





حصل على ليسانس الآداب في التاريخ عام 1956 من جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا في الإعلام شعبة إذاعة وتلفزيون سنة 1973.



