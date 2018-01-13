أسعار الأسماك اليوم السبت 13/1/2018 بمحافظة الدقهلية

استقرت أسعار الأسماك بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، حيث تراوح سعر البلطي ما بين 12 إلى 33 جنيهًا، والبوري بين 30 إلى 50 جنيهًا، وسجل الماكريل 21 جنيها، والمرجان 22 جنيهًا، والفيليه 45 جنيهًا.



بينما تراوح سمك المكرونة البلدي من 35 إلى 43 جنيهًا، والكابوريا ما بين 30 إلى 45 جنيهًا، والجمبري ما بين 120 إلى 170 جنيهًا، والجمبري سجل الجامبو 250 جنيهًا، وسمك السردين من 15 إلى 20 جنيهًا، والسبيط 60 جنيهًا، والبربون 22 جنيهًا، وثعابين البحر 120 جنيهًا، والمكرونة السويسي 73 جنيهًا.



وسجل سعر المكرونة المجمد 30 جنيهًا للكيلو، الجمبري المجمد 80 جنيهًا للكيلو، السردين المجمد 15 جنيهًا، الماكريل المجمد 35 جنيهًا.

