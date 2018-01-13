أحمد الفيشاوي يداعب القرود في غابات اندونيسيا (صور)

نشر النجم أحمد الفيشاوي صورا جديدة له، من رحلته لـ إندونيسيا ظهر فيها وهو يداعب القرود ويلعب معها.

وعبر "الفيشاوي" عن عشقه للقرود عبر حسابه على موقع الصور "إنستجرام" قائلًا: "مش هتعرف قد إيه القرود ودودة وصديقة إلا لما تقابلها".





يذكر أن آخر أعمال الفيشاوي، فيلم "الشيخ جاكسون"، الذي عرض بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى، التي أقيمت في الفترة ما بين 22 إلى 29 من سبتمبر الماضي.





والفيلم إخراج عمرو سلامة، وشارك في تأليفه بالتعاون مع السيناريست عمر خالد، وشارك في بطولته ماجد الكدواني، وأحمد مالك، وأمينة خليل، ودرة.



