أسعار الفاكهة اليوم السبت 13/1/2018 بمحافظة الدقهلية

استقرت أسعار الفاكهة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، حيث سجل سعر كيلو البرتقال البلدي من 2 - 5 جنيهات، اليوسفي من 2 - 6 جنيهات، الجوافة 7 جنيهات، الكاكا من 8 - 10 جنيهات، الموز من 10 - 12 جنيها.



وسجل سعر التفاح المصري 15 جنيهًا، التفاح الأمريكي 25 جنيهًا، المانجو من 25 - 30 جنيهًا، والكيوى 15جنيها، الأناناس 10 جنيها.

