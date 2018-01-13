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ريال مدريد طمعان في فياريال لتضميد الجراح

السبت 13/يناير/2018 - 10:42 ص
ريال مدريد طمعان في فياريال لتضميد الجراح
ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 
يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فياريال في الساعة الخامسة والربع مساء  اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 19 والأخيرة من الدور الأول بالدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد إلى الخروج من دوامة النتائج السلبية بعد خسارته فى لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة بثلاثية، ثم التعادل مع سيلتا فيجو بنتيجة 2 – 2.

ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في تخطي عقبة فياريال في ظل تراجع النتائج.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 32 نقطة متأخرًا بفارق 16 نقطة عن صاحب الصدارة برشلونة، والذى يمتلك 48 نقطة.



المزيد عن: فياريال ريال مدريد برشلونة الدوري الاسباني
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