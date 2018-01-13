أسعار الحديد اليوم السبت 13/1/2018 في الدقهلية

استقرت أسعار مواد البناء اليوم السبت فى محافظة الدقهلية ولم تختلف كثيرا عن أسعار الأمس، حيث سجل سعر طن الحديد بشركة حديد المصريين12100 جنيه جنيه، وسعر طن الحديد بشركة حديد عز 12100 جنيه.



فيما بلغ سعر طن حديد بشاى 12080 جنيه، وسعر طن الحديد في شركة الجارحي 10100 جنيه، وسجل طن الحديد بشركة الجيوشي 11850 جنيه، وسجل سعر طن الحديد بالعتال" 12050 جنيه، وسعر طن الحديد بشركة "عطية سجل" 12050 جنيه.



وسجل سعر طن الحديد بشركة مصر ستيل 11850 جنيه، وسعر حديد المراكبي 11950 جنيه، وسعر طن الحديد بشركة العشري.

