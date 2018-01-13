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أثيوبيا: المفاوضات حول سد النهضة ترتكز على الاستخدام العادل للمياه

السبت 13/يناير/2018 - 10:49 ص
أثيوبيا: المفاوضات حول سد النهضة ترتكز على الاستخدام العادل للمياه
سد النهضة - أرشيفية
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وكالات
 

كشف وزير المياه والري الأثيوبي، سلشي بقل، أن المفاوضات حول سد النهضة ترتكز على الاستخدام العادل للمياه.

 

وقالت وكالة الأنباء الأثيوبية إن الوزير شلشي صرح بذلك خلال استعرض أداء الوزارة امام البرلمان في بلاده مساء أمس.

 

ووفقا للوزير فانه على الرغم من ضغوط القوى الخارجية فإن مرحلة بناء السد قد بلغت نسبته 63.87 %.

 

وأشار وزير الري إن المفاوضات الجارية حوال السد مع دول المصب لا تشهد تغيراً في الموقف الأثيوبي.

 

وتتزامن تلك التصريحات مع زيارة رئيس وزراء أثيوبيا، هيالي ماريام ديسالين، للقاهرة غداً والتي من المقرر أن تناقش تطورات مفاوضات سد النهضة.

المزيد عن: سد النهضة المفاوضات الانتهاء من سد النهضة الاستخدام العادل للمياه
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