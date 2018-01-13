أسعار الطوب اليوم السبت 13/1/2018 في الدقهلية

استقرت أسعار الطوب، اليوم السبت في الوقت الذي حققت فيه مبيعات العقارات إقبالًا على شرائها من قبل الأجانب والمصريين، رغم ارتفاع أسعارها بشكل واضح، خاصة في ظل تحرير سعر الصرف، لانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، ما شجعهم على الشراء، خاصة في ظل مقارنة أسعار الشقق بعملات هذه الدول



وفيما يلي أسعار الطوب اليوم السبت أحد أهم مواد البناء، حسب سعر السوق، بدون إضافة تكلفة النقل، ويعد الطوب من أكثر مواد البناء أهمية، فهو المقوم الأساسي للبناء، وفي الوحدات السكنية.



سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×20 سم، نحو 4630 جنيهًا مقابل ألف طوبة.، سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40× 20× 12 سنتيمترًا، 3850 جنيهًا مقابل ألف طوبة.، سعر الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سنتيمترا نحو 650 جنيهًا مقابل ألف طوب.



وبلغ سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمترًا، نحو 520 جنيهًا مقابل ألف طوبة.، وسعر الطوب الرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترا، 570 جنيهًا للمتر المكعب.، سعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترًا، نحو 950 جنيهًا مقابل ألف طوبة.’ سعر الطوب الرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترًا، 860 جنيهًا مقابل ألف طوب.

