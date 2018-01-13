وصلة رقص لشيرين عبدالوهاب علي أنغام 3 دقات بـ استاد هزاع بن زايد (فيديو)

أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفل السوبر المصري، الذي أقيم بالإمارات، أمس، ونشرت فيديو لها أثناء رقصها على أنغام أغنية "3 دقات" الشهيرة للمطرب أبو والنجمة يسرا، في ستاد هزاع بن زايد بالإمارات.





وحرص على مرافقة شيرين في بروفات الحفل المطرب حسام حبيب والدي جي ياسر الحريري.



