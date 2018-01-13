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تأخر إقلاع رحلتين بمطار القاهرة إلى الأردن لسوء الأحوال الجوية

السبت 13/يناير/2018 - 10:38 ص
تأخر إقلاع رحلتين بمطار القاهرة إلى الأردن لسوء الأحوال الجوية
الخطوط الجوبة الأردنية
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شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع رحلتين دوليتين تابعتين للخطوط الجوية الأردنية؛ لسوء الأحوال الجوية في العاصمة الأردنية عمان.
 
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن سلطات المطار تلقت إخطارين من الخطوط الجوية الأردنية  بتأجيل إقلاع رحلة رقم 508 والمتجهة إلى عمان، ورحلة شركة مصر للطيران رقم 719 المتجهة إلى عمان أيضا، بسبب سوء الأحوال الجوية هناك، وانخفاض مستوى الرؤية امام حركة الطيران.
المزيد عن: مطار القاهرة مطار رحلة الخطوط الجوية الأردنية الأحوال الجوية
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