خبير تربوي: الدراما جعلت من البلطجي "رمز" للأطفال



وأشار "البدوي"، خلال حواره ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم السبت، إلى أن الشاب بعد مشاهدته لتلك الأعمال بدأ يفكر في ترك التعليم، والتوجه لتجارة االمخدرات والسلاح حتى يحقق الربح السريع مثلما شاهد على شاشات التليفزيون.



قال محمود البدوي، خبير تربوي في حقوق وتشريعات أطفال، إن بعض الدراما المصرية الغير منضبطة جعلت البلطجي رمز للأطفال، والشباب.