تعرف على حالة الطقس اليوم السبت 13/1/2018 في محافظة الدقهلية

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، حالة الطقس في محافظة الدقهلية؛ حيث يسود طقس غائم جزئيا طوال اليوم، ويبدأ فى البرودة مع أول الليل وتزداد البرودة في آخره.



أمّا بالنسبة لدرجات الحرارة؛ فتبلغ الكبرى 22، والصغرى 9 درجة مئوية، وبعد أوقات الظهيرة تصل درجة الحرارة إلى 22 الكبرى، 9 الصغرى، وتصل درجات الحرارة ليلا الكبرى 19، والصغرى 8 درجة مئوية.



لتكون نسبة الأمطار 0% والرطوبة 63% والرياح 5كم الساعة.



وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة.

