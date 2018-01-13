اليوم.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات فرع الدقهلية

يجري الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، جولة تفقدية لزيارة كليات الجامعة بمحافظة الدقهلية؛ للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف الكليات والبالغ عددها سبع كليات أربع منها للطلاب وثلاث للطالبات.



