اليوم.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات فرع الدقهلية
السبت 13/يناير/2018 - 10:38 ص
محمود الجلاد
يجري الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، جولة تفقدية لزيارة كليات الجامعة بمحافظة الدقهلية؛ للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف الكليات والبالغ عددها سبع كليات أربع منها للطلاب وثلاث للطالبات.
وتضم كليات البنين اللغة العربية بالمنصورة، وأصول الدين، والتربية بنين بتفهنا الأشراف بميت غمر، والشريعة والقانون ، كما تضم كليات البنات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة ، وكلية التجارة للبنات بتفهنا الأشراف إضافة لكلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف.