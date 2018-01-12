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أخبار آرسنال - فينجر يرد على مفاوضات إيفرتون مع والكوت

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:56 م
أخبار آرسنال - فينجر يرد على مفاوضات إيفرتون مع والكوت
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ريهام عبدالمحسن
 

أكد آرسين فينجر المدير الفني لآرسنال وجود مفاوضات مع إيفرتون بشأن والكوت مشيرًا إلى أنها فرصة للمشاركة في كأس العالم.


وقال فينجر في تصريحات في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بورنموث بالبريميرليج : "لا أضمن أي شيء بالنسبة له لكن سنرى ما الذي سيحدث، تربطنا علاقة طيبة، لا أرغب في أن يخسر فرصة للذهاب الى كأس العالم".


واختتم فينجر تصريحاته قائلاً : "ذهب لكأس العالم في 2006 والآن نحن في 2018 ولم يشارك من وقتها لأسباب مختلفة".


يذكر أن رحيل والكوت يعتمد على مدى عثور آرسنال على بديل ومما يعقد الوضع تقارير ربطت أليكسيس سانشيز باحتمال الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يرغبان في التعاقد معه مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

المزيد عن: كورة فينجر رياضة آرسنال
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