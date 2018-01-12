ارتفاع عدد حفارات النفط الأمريكية هذا الأسبوع

ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، كما زادت منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي.





وكشف بيان صادر عن شركة "بيكر هيوز"، اليوم الجمعة، أن عدد منصات التنقيب عن النفط ارتفع بمقدار 10 منصات ليصعد إلى 752 منصة خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم.





وذكر البيان أن عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي ارتفعت بمقدار 5 منصات لتصعد إلى 187 منصة.





وكانت منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة قد تراجعت بمقدار 5 منصات في الأسبوع المتهي في 5 يناير الجاري.





وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت القياسي بنسبة 0.2% إلى 69.39 دولار للبرميل، كما زاد "نايمكس" بنسبة مماثلة إلى 63.93 دولار.





وخلال نفس الفترة، صعد سعر الغاز الطبيعي بنسبة 3.7% ليسجل 3.2 دولار لكل مليون وحدة بريطانية.



