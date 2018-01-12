صفوت العالم: المواطن يتواصل مع مقدمي البرامج أكثر من الحكومة (فيديو)

قال الدكتور صفوت العالم، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن المواطن يتواصل مع مقدمي البرامج أكثر من الحكومة نفسها، لافتًا إلى أن الحكومة بعيدة عن المواطن بشكل كبير.



وأضاف "العالم"، خلال لقائه ببرنامج "أون اليوم"، المذاع على فضائية "أون لايف"، مساء الجمعة، أن الحكومة عليها أن تحدد أهم القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطنين في كل محافظة على حدة والعمل على حلها، مشيرًا إلى أن هناك مراكز تابعة للهيئة العامة للاستعلامات من المفترض أن تقيس الرأي العام في العديد من القضايا وإبلاغها للمسئولين.

