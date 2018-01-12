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الهند تطلق 31 قمرا صناعيا دفعة واحدة

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:50 م
الهند تطلق 31 قمرا صناعيا دفعة واحدة
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

نجحت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (إسرو) اليوم (الجمعة)، في إطلاق 31 قمرا صناعيا دفعة واحدة، بينها قمر لمراقبة الأرض من سلسلة "كارتوسات - 2 ،" وذلك من قاعدة "سريهاريكوتا" الفضائية الواقعة في أقصى جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول بارز في المنظمة قوله: "تم بنجاح إطلاق 31 ً قمرا ً صناعيا على متن الصاروخ الفضائي الهندي (بي إس إل في - سي 40 ،(من قاعدة سريهاريكوتا الفضائية بولاية أندرا براديش، قبالة خليج البنغال، على بعد 100 كيلومتر من مدينة تشيناي".

وأوضح المسؤول الهندي، أن الصاروخ الفضائي الهندي البالغ طوله 4,44 متر ووزنه 320 طنا، اندفع بقوة في الساعة 9 و 29 دقيقة (بالتوقيت المحلي) ً مخترقا الغلاف الجوي بعد انطلاقة مثالية وعد تنازلي لمدة 28 ساعة، مشيرا إلى أن الصاروخ سيعمل على نشر الأقمار الصناعية الواحد تلو الآخر على مدار الأرض في 17 دقيقة و18 ً ثانية بعد الإقلاع تقريبا.

وأضاف المصدر ذاته، أن المهمة الجديدة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية تضم ثلاثة أقمار صناعية هندية، بينها قمر صناعي صغير، و28 ً قمرا ً تابعا لستة بلدان أجنبية، وهي كندا وفنلندا وفرنسا وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة.

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