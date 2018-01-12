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السيد البدوي: كبير العائلة الوفدية اللقب المفضل لدي (فيديو وصور)

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:49 م
السيد البدوي: كبير العائلة الوفدية اللقب المفضل لدي (فيديو وصور)
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أيمن يحيي
 

عقد الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، مؤتمر اليوم الجمعة، مع عدد من أعضاء و قيادات الحزب فى منطقة الدلتا، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الهيئة التشريعية للحزب، وعادل بكار رئيس الحزب فى الغربية والدكتور أحمد حماد نائب رئيس الحزب.


حضر المؤتمر ما يقرب من 300 شخص من أعضاء وقيادات الحزب فى الغربية وعدة محافظات آخرى.


وقال عادل بكار رئيس حزب الوفد فى الغربية، إنه طلب بشكل شخصى تمديد فترة رئاسة البدوى لحزب الوفد لعام آخر، حيث أنه من المقرر انتهاء فترة رئاسة البدوى للحزب فى 2 / 6 / 2018.


وقال البدوي، إن أضل لقب يحبة ومقرب إليه وسيظل كذلك إلى أن يلقى الله، هو لقب كبير العائلة الوفدية.


وأكد أنه كان له دور فى عام 2010 في مقاطعة انتخابات الحزب الوطنى، منذ أن أعلن وقتها أن مصر أكبر أن تورث، وموقف حزب الوفد في ثورة 25 يناير.


كما أشار البدوي، أنه عندما أستلم رئاسة حزب الوفد كان عدد الأعضاء 12 ألف عضو، وبعد مرور 8 سنوات من رئاسته أصبح عدد الاعضاء 300 ألف عضو، إضافة إلى وجود 44 نائب بمجلس النواب أعضاء بحزب الوفد، وهو يمثل نجاح كبير للحزب.

السيد البدوي: كبير العائلة الوفدية اللقب المفضل لدي (فيديو وصور)
السيد البدوي: كبير العائلة الوفدية اللقب المفضل لدي (فيديو وصور)
السيد البدوي: كبير العائلة الوفدية اللقب المفضل لدي (فيديو وصور)
السيد البدوي: كبير العائلة الوفدية اللقب المفضل لدي (فيديو وصور)
المزيد عن: الوفد السيد البدوي اخبار مصر
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