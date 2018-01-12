السادات: "مش أنا اللي أكون محلل وديكور في انتخابات الرئاسة" (فيديو)



وأشار "السادات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الجمعة، إلى أنه لو لم يخوض الانتخابات الرئاسية، فإنه مستعد أن يعطي برنامجه لأي مرشح أخر.



وأضاف أنهم يرصدون حاليًا الوضع مع أفراد حملته، ومع المندوبين وقيادات الحزب هل يعلنون خوضهم الانتخابات الرئاسية أم لا، منتقدا من يحاول إحباط من يفكر في خوض انتخابات الرئاسة، معقبًا: "أنا مذهول.. نجاح السيسي سيسعدنا، ولكن نريد منافسة حقيقية، ومن حقنا الترشح".



وتابع: "نفسنا نشوف انتخابات رئاسية زي أمريكا، مش عارفين النتيجة مسبقا"، معتبرًا أن أسلوب البعض يضر بالانتخابات الرئاسية.



وعن رؤية البعض له أن خوضه الانتخابات نوع من الديكور، عقب "السادات": "مش محمد أنور السادات اللي يكون ديكور ومحلل في الانتخابات".



قال محمد أنور السادات رئيس حزب االإصلاح والتنمية، إنه سيعلن موقفه النهائي من الترشح للانتخابات الرئاسية يوم الإثنين المقبل، مشيرًا إلى أن لديه رغبة حقيقية لخوض السباق الرئاسي، حيث يعد لحملة انتخابية وبرنامج محدد منذ 3 شهور.