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مفاجأة نجيب بلحسن لجمهور " طلق صناعي" (صور)

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:46 م
مفاجأة نجيب بلحسن لجمهور طلق صناعي (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 
فوجئ جمهور سينما "رينيسانس" بوسط القاهرة مساء أمس الخميس، بتواجد النجم التونسي نجيب بلحسن داخل السينما، حيث حرص "بلحسن" على الحضور والتواجد مع الجمهور لمعرفة رأيهم في فيلمه"طلق صناعي" وفى دوره على الطبيعة، ويشارك "بلحسن" في بطولة الفيلم مع ماجد الكدوانى وحورية فرغلى ومصطفى خاطر وسيد رجب وبيومي فؤاد وعلى الطيب ومن تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب ومن إخراج خالد دياب ومن إنتاج شركة "نيوسينشرى".

أثنى عدد كبير من الجمهور على أداؤه لدوره بالفيلم وكان يناديه عدد منهم بـ"السفير الأمريكي"، حيث يجسد "بلحسن" داخل الفيلم دور السفير الأمريكي بمصر، كما حرص الكثيرون منهم على التقاط الصور التذكارية معه. 
يذكر أن نجيب بلحسن كان قد انتهى من تصوير بمسلسل "الشارع اللى ورانا" والذي يشارك في بطولته مع درة ولبلبة وفاروق الفيشاوى ونسرين أمين وأحمد عزمى وأحمدحاتم وإنجى أبوزيد وشيرين‘ وهو من تأليف حاتم حافظ وإخراج مجدى الهوارى.

كما انتهى أيضا من تصوير المسلسل الخليجى " حب بلا حدود" الذى يشارك فى بطولته مع إلهام على ويعقوب الفرحان وخالد الحربى وأسامة القس ورانيا شاهين ومن إخراج مجتبى سعيد.

مفاجأة نجيب بلحسن لجمهور " طلق صناعي" (صور)
مفاجأة نجيب بلحسن لجمهور " طلق صناعي" (صور)
مفاجأة نجيب بلحسن لجمهور " طلق صناعي" (صور)
مفاجأة نجيب بلحسن لجمهور " طلق صناعي" (صور)
مفاجأة نجيب بلحسن لجمهور " طلق صناعي" (صور)
مفاجأة نجيب بلحسن لجمهور " طلق صناعي" (صور)
مفاجأة نجيب بلحسن لجمهور " طلق صناعي" (صور)
مفاجأة نجيب بلحسن لجمهور " طلق صناعي" (صور)
مفاجأة نجيب بلحسن لجمهور " طلق صناعي" (صور)
مفاجأة نجيب بلحسن لجمهور " طلق صناعي" (صور)
مفاجأة نجيب بلحسن لجمهور " طلق صناعي" (صور)
مفاجأة نجيب بلحسن لجمهور " طلق صناعي" (صور)
مفاجأة نجيب بلحسن لجمهور " طلق صناعي" (صور)
مفاجأة نجيب بلحسن لجمهور " طلق صناعي" (صور)
مفاجأة نجيب بلحسن لجمهور " طلق صناعي" (صور)
مفاجأة نجيب بلحسن لجمهور " طلق صناعي" (صور)
مفاجأة نجيب بلحسن لجمهور " طلق صناعي" (صور)
مفاجأة نجيب بلحسن لجمهور " طلق صناعي" (صور)
مفاجأة نجيب بلحسن لجمهور " طلق صناعي" (صور)
مفاجأة نجيب بلحسن لجمهور " طلق صناعي" (صور)
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