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عفروتو لـ"الفجر الرياضي": أتطلع للاستمرار في الاحتراف الخارجي

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:45 م
عفروتو لـالفجر الرياضي: أتطلع للاستمرار في الاحتراف الخارجي
عفلروتو
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أحمد شاكر
 

 

أبدى مصطفى عفروتو لاعب الانتاج الحربي والمعار لفريق الصحم العماني سعادته بهذه الخطوة متمنيا أن يوفقه الله بها.

 

وقال عفروتو لـ الفجر الرياضي: "سعيد لهذه الخطوة، سأقاتل من أجل إثبات نفسي، أتمنى أن استمر فى الاحتراف الخارجي، أسعى الي ذلك".


ووافق مجلس إدارة الإنتاج الحربي، على انضمام مصطفى محمود "عفروتو" لاعب الفريق، إلى فريق صحم العماني، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية. علي سبيل الاعاره.

المزيد عن: مصطفى عفروتو كورة كرة عفروتو صحم العماني صحم رياضة الانتاج الحربي
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