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جلال يضرب بتصريحات منصور عرض الحائط ويطلب التجديد لهذا الثنائي

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:43 م
جلال يضرب بتصريحات منصور عرض الحائط ويطلب التجديد لهذا الثنائي
إيهاب جلال
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الفجر الرياضي
 

طلب إيهاب جلال المدير الفني للزمالك من إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على فريق الكرة بضرورة تجديد عقود ثلاثي الفريق أحمد الشناوي حارس المرمى وعلي جبر مدافع الفريق وطارق حامد لاعب الوسط خلال الفترة الحالية ضاربا بتصريحات مرتضى منصور رئيس النادي عرض الحائط والذي أعلن رحيل الشناوي وجبر عقب مباراة القمة 115 والتي خسرها من الأهلي بثلاثية نظيفة في الدوري.


ويرغب جلال في استمرار الثلاثي مع الفريق وتوفير حالة من التركيز لهم حتى لا ينشغلون بأي عروض احترافية تصلهم خلال الفترة الحالية.


وتنتهي عقود الثلاثي مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل ويسعى المدير الفني لتجديد عقودهم لأنهم من القوام الأساسي للفريق.

المزيد عن: مرتضي منصور كورة رياضة الزمالك إيهاب جلال
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