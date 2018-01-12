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أيوب: أسعدنا جمهور الأهلي ونركز في مباراة طلائع الجيش

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:40 م
أيوب: أسعدنا جمهور الأهلي ونركز في مباراة طلائع الجيش
الاهلي
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ريهام عبدالمحسن
 

صرح أحمد أيوب المدرب العام للأهلي عقب التتويج بكأس السوبر المصري على حساب المصري البورسعيدي بأنهم تمكنوا من إسعاد جمهور النادي وأكد أنهم يركزون في مباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري.


وقال أيوب في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"مباراة ببطولة والمصري قدم مباراة كبيرة وأضاف عناصر جديدة والغلطة التي جاء منها الهدف تمكنا من استغلالها واسعاد جمهور الأهلي الذي احزناه الموسم الماضي على نفس الملعب".


واختتم أيوب تصريحاته قائلاً :"مباراة الزمالك كانت بطولة شرفية وهذه هي البطولة الحقيقة وأغلقنا صفحة المباراة ونركز في مبارة طلائع الجيش في الدوري حتى نحافظ على صدارة الدوري التي يحتلها الإسماعيلي".

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